Музыкальная платформа Spotify приняла правильное решение удалить из рекомендаций ИИ-музыку, это позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов. Об этом НСН заявил медиаменеджер Сергей Балдин.

Spotify удалит всю ИИ-музыку из рекомендаций и начнет помечать такие треки как AI Persona. Соответствующий релиз опубликован на сайте платформы. Отмечается, что алгоритмы будут отдавать приоритет живым артистам, а нейроисполнителей сервис будет искать с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и вручную. Балдин поддержал решение представителей Spotify.

«Я разделяю такое решение, считаю, что оно правильное и поможет настоящему музыкальному бизнесу удержать уровень своих доходов и присутствия у реальных пользователей. Что касается контента, сделанного с большим процентом ИИ, то его в последнее время появилось колоссальное количество, причем абсолютное большинство очень низкого уровня. Правда, уже сейчас есть интересные фонограммы для пользователя, полагаю, ситуация будет развиваться в сторону улучшения качества, хорошего контента станет больше. Но я сам как пользователь однозначно хочу, чтобы тот контент, который мне подается и предлагается, был размечен как контент, сделанный при помощи ИИ», — сказал Балдин.