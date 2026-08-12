Вслед за Spotify: Когда российские стриминги начнут убирать ИИ-музыку из рекомендаций
И музыканты, и слушатели уже успели устать от засилья низкосортного ИИ-контента и хотят, чтобы он был промаркирован на стриминговых площадках, сказал НСН Сергей Балдин.
Музыкальная платформа Spotify приняла правильное решение удалить из рекомендаций ИИ-музыку, это позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов. Об этом НСН заявил медиаменеджер Сергей Балдин.
Spotify удалит всю ИИ-музыку из рекомендаций и начнет помечать такие треки как AI Persona. Соответствующий релиз опубликован на сайте платформы. Отмечается, что алгоритмы будут отдавать приоритет живым артистам, а нейроисполнителей сервис будет искать с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и вручную. Балдин поддержал решение представителей Spotify.
«Я разделяю такое решение, считаю, что оно правильное и поможет настоящему музыкальному бизнесу удержать уровень своих доходов и присутствия у реальных пользователей. Что касается контента, сделанного с большим процентом ИИ, то его в последнее время появилось колоссальное количество, причем абсолютное большинство очень низкого уровня. Правда, уже сейчас есть интересные фонограммы для пользователя, полагаю, ситуация будет развиваться в сторону улучшения качества, хорошего контента станет больше. Но я сам как пользователь однозначно хочу, чтобы тот контент, который мне подается и предлагается, был размечен как контент, сделанный при помощи ИИ», — сказал Балдин.
Собеседник НСН также пояснил, почему музыкальные стриминги предпочитают иметь дело с ИИ-треками, а не с естественным контентом.
«Мнение представителей российской музыкальной индустрии склоняется примерно в эту сторону, однако здесь есть ряд подводных камней. Один из них — у искусственного интеллекта почти неограниченные возможности в плане создания музыки. То, что человек сделает за неделю, ИИ сделает за несколько секунд. Соответственно, за сутки может появиться огромное количество музыкального материала, в том числе вообще без участия человека. Кроме того, очень часто использование трека, созданного ИИ, обходится музыкальному стримингу дешевле, нежели естественный контент. Боюсь, что эти явления могут оказать очень негативное влияние на органическое развитие музыкальной культуры», — добавил эксперт.
В заключение Балдин предположил, как можно поменять ситуацию на российских музыкальных стримингах.
«Не надо быть большим специалистом, чтобы отличить естественный контент от музыки, созданной при помощи ИИ. Профессионал может понять это за несколько секунд, с первых звуков. В России должна быть сформулирована консолидированная позиция музыкальной индустрии в лице правообладателей, должно соответствующим образом измениться поведение музыкальных стриминговых сервисов. Кроме того, в России достаточно эффективно работают меры государственного регулирования: принятые государством решения тоже могут оказать то или иное влияние. Однако закон, который был недавно принят касательно ИИ в области музыки, гласящий, что модели ИИ ничего не должны платить правообладателям, пока уводит барометр в другую сторону. Может, это временное явление, нужно следить за тем, как дальше будет меняться ситуация, но вечно так продолжаться не может», — подчеркнул он.
Ранее певица Zivert (Юлия Зиверт) в эфире НСН признала потенциал нейросетей как источника вдохновения и помощника в работе, но в то же время она твёрдо отстаивает ценность «живого» творчества, в которое автор вкладывает эмоции и личный опыт.
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