Медведев назвал критиков СВО людьми с искривленными мозгами

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что молодые люди, которые нарочито выступают против всего, включая специальную военную операцию, зачастую просто не осознают смысла своих действий.

На встрече с экспертным советом по формированию народной программы партии он связал подобное поведение с банальной глупостью, несознательностью и острым дефицитом патриотического воспитания, передает ТАСС.

Политик выразил недоумение тем, откуда берутся граждане с «совершенно искривленными мозгами». По его мнению, подавляющее большинство таких протестующих становятся таковыми исключительно по причине собственного непонимания происходящего. Медведев признал, что среди них встречаются и «убежденные негодяи», однако их доля, по его оценкам, не столь велика.