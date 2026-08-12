Медведев назвал критиков СВО людьми с искривленными мозгами
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что молодые люди, которые нарочито выступают против всего, включая специальную военную операцию, зачастую просто не осознают смысла своих действий.
На встрече с экспертным советом по формированию народной программы партии он связал подобное поведение с банальной глупостью, несознательностью и острым дефицитом патриотического воспитания, передает ТАСС.
Политик выразил недоумение тем, откуда берутся граждане с «совершенно искривленными мозгами». По его мнению, подавляющее большинство таких протестующих становятся таковыми исключительно по причине собственного непонимания происходящего. Медведев признал, что среди них встречаются и «убежденные негодяи», однако их доля, по его оценкам, не столь велика.
Медведев обратил внимание на то, что сложный и драматичный период обнажил проблему появления множества подростков, которые легко ведутся на чужие посулы и «вшивые деньги». Некоторые из них, по словам политика, идут на это лишь ради того, чтобы похвастаться перед сверстниками своей позицией.
Ранее Медведев предупредил западных лидеров о возмездии за преступления против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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