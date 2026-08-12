Российские керлингисты оспорят отстранение от международных соревнований
Федерация керлинга России в ближайшее время обратится с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться допуска российских спортсменов на международные соревнования. Об этом NEWS.ru сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, глава Федерации лыжного спорта РФ Дмитрий Свищев.
По словам Свищева, контакт с международной федерацией поддерживается хороший и прямого отказа не поступает, однако принимаемые решения идут вразрез с интересами спорта. Парламентарий выразил надежду, что CAS примет решение в пользу российских спортсменов.
Ранее руководство мирового керлинга продлило бан для взрослых спортсменов из РФ вплоть до завершения 2026 года, сославшись на нецелесообразность пересмотра текущих ограничений. Тем не менее, для молодежного состава было сделано исключение: в начале 2026 года юниоры получили право выступать на мировой арене, причем им разрешили использовать полную государственную символику, включая флаг, гимн и экипировку в национальных цветах.
В конце марта этого года Свищев покинул пост главы Федерации керлинга России и возглавил Федерацию лыжных видов спорта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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