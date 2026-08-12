Российские керлингисты оспорят отстранение от международных соревнований

Федерация керлинга России в ближайшее время обратится с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться допуска российских спортсменов на международные соревнования. Об этом NEWS.ru сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, глава Федерации лыжного спорта РФ Дмитрий Свищев.

По словам Свищева, контакт с международной федерацией поддерживается хороший и прямого отказа не поступает, однако принимаемые решения идут вразрез с интересами спорта. Парламентарий выразил надежду, что CAS примет решение в пользу российских спортсменов.