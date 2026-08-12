В России раскрыли важность второго свидания для глубоких отношений

Более 63% россиян воспринимают второе свидание как возможность узнать партнера глубже, тогда как желание произвести впечатление на этом этапе осталось лишь у 2,9% опрошенных. К таким выводам пришли аналитики сервиса знакомств «Теамо» и бренда концертов при свечах Lumisfera, передает «Газета.Ru».

Россияне ждут от повторной встречи прежде всего искреннего общения: почти половина респондентов хотели бы провести время за глубокими разговорами, а 35,2% главным условием считают возможность оставаться собой. При этом демонстрация статуса и элитные заведения практически никого не интересуют — лишь 1,4% уверены, что второй вечер должен быть более дорогим, чем первый.