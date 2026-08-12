В России раскрыли важность второго свидания для глубоких отношений
Более 63% россиян воспринимают второе свидание как возможность узнать партнера глубже, тогда как желание произвести впечатление на этом этапе осталось лишь у 2,9% опрошенных. К таким выводам пришли аналитики сервиса знакомств «Теамо» и бренда концертов при свечах Lumisfera, передает «Газета.Ru».
Россияне ждут от повторной встречи прежде всего искреннего общения: почти половина респондентов хотели бы провести время за глубокими разговорами, а 35,2% главным условием считают возможность оставаться собой. При этом демонстрация статуса и элитные заведения практически никого не интересуют — лишь 1,4% уверены, что второй вечер должен быть более дорогим, чем первый.
Не менее важным фактором оказалось время между встречами. По данным исследования, 43,1% респондентов считают, что следующее свидание должно состояться в течение недели, а 28,3% предпочли бы увидеться уже через два-три дня.
Эксперты отметили, что для современных россиян второе свидание стало не просто продолжением первого, а моментом перехода к построению эмоциональной близости. По их словам, именно на этом этапе, когда люди перестают пытаться произвести впечатление, чаще всего принимается решение о том, есть ли у знакомства дальнейшие перспективы.
Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН ранее рассказала, что нельзя пытаться заглушить расставание новыми отношениями.
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