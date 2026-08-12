Эксперт назвала главные признаки того, что пора увольняться с работы
Россияне часто задумываются об увольнении из-за накопившейся усталости или неудовлетворенности зарплатой, однако истинные причины нередко кроются в самом устройстве компании. Сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, какие признаки указывают на полное отсутствие перспектив и когда действительно стоит принимать решение об уходе.
По ее словам, распространенной ошибкой является желание уволиться только из-за отсутствия формального повышения. Настоящий карьерный потолок наступает тогда, когда сотрудник готов брать на себя больше ответственности, но компания не предлагает ему более сложных задач, новых полномочий или понятного плана развития.
Скерсь посоветовала не ограничиваться общими фразами о желании расти, а провести с руководителем предметный разговор. Сотруднику стоит обсудить возможную новую роль, нехватку конкретных компетенций, проекты для их демонстрации, передачу полномочий и конкретные сроки возврата к этому диалогу.
Перед тем как писать заявление об уходе, специалист рекомендует детально описать все, что перестало устраивать: от нагрузки и графика до корпоративной культуры и личности руководителя. После этого стоит честно ответить себе на три вопроса: является ли проблема временным эпизодом или сложившейся системой, какие шаги уже были предприняты для изменения ситуации и что именно должно произойти, чтобы захотелось остаться в компании.
Основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН ранее рассказал, почему россиянам не стоит бояться массовых увольнений.
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