Эксперт назвала главные признаки того, что пора увольняться с работы

Скерсь посоветовала не ограничиваться общими фразами о желании расти, а провести с руководителем предметный разговор. Сотруднику стоит обсудить возможную новую роль, нехватку конкретных компетенций, проекты для их демонстрации, передачу полномочий и конкретные сроки возврата к этому диалогу.

Перед тем как писать заявление об уходе, специалист рекомендует детально описать все, что перестало устраивать: от нагрузки и графика до корпоративной культуры и личности руководителя. После этого стоит честно ответить себе на три вопроса: является ли проблема временным эпизодом или сложившейся системой, какие шаги уже были предприняты для изменения ситуации и что именно должно произойти, чтобы захотелось остаться в компании.

Основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН ранее рассказал, почему россиянам не стоит бояться массовых увольнений.

