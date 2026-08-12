Специалист раскрыл скрытую опасность творожной массы
Творожная масса способна надолго насытить организм, но из-за обилия сахара врачи считают ее скорее десертом. О скрытых рисках и правилах выбора этого продукта «Газете.Ru» рассказал специалист Александр Умнов.
Регулярное употребление этого продукта может провоцировать скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, а также создавать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Специалист рекомендует есть продукт нечасто и небольшими порциями, а людям с лактозной недостаточностью и детям лучше вовсе исключить его из рациона.
Умнов посоветовал внимательно изучать этикетку при покупке: на упаковке должно быть написано именно «Творожная масса», а не «Творожный продукт» или «Продукт молокосодержащий». Наличие в составе растительных жиров, крахмала, консервантов и искусственных добавок должно насторожить. При покупке на рынке можно капнуть на продукт йод — если появится сине-фиолетовый оттенок, значит, в составе есть крахмал.
В свою очередь, педиатры не рекомендуют делать покупную творожную массу регулярным продуктом в детском рационе из-за высокой нагрузки от сахара и жиров, что может привести к диабету и ожирению. Врач отметил, что домашнее приготовление предпочтительнее, так как позволяет контролировать количество сладких добавок и заменять сахар на фрукты, такие как банан или персик.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в разговоре с НСН раскрыл правду о безобидных перекусах: в одном таком мини-приеме пищи может быть до четверти калорий от дневной нормы.
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