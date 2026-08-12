Специалист раскрыл скрытую опасность творожной массы

Умнов посоветовал внимательно изучать этикетку при покупке: на упаковке должно быть написано именно «Творожная масса», а не «Творожный продукт» или «Продукт молокосодержащий». Наличие в составе растительных жиров, крахмала, консервантов и искусственных добавок должно насторожить. При покупке на рынке можно капнуть на продукт йод — если появится сине-фиолетовый оттенок, значит, в составе есть крахмал.

В свою очередь, педиатры не рекомендуют делать покупную творожную массу регулярным продуктом в детском рационе из-за высокой нагрузки от сахара и жиров, что может привести к диабету и ожирению. Врач отметил, что домашнее приготовление предпочтительнее, так как позволяет контролировать количество сладких добавок и заменять сахар на фрукты, такие как банан или персик.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в разговоре с НСН раскрыл правду о безобидных перекусах: в одном таком мини-приеме пищи может быть до четверти калорий от дневной нормы.

