У туристов из России резко вырос спрос на поездки в Черногорию

Почти каждое четвертое путешествие россиян в августе 2026 года приходится на зарубежные направления, а наибольший рост популярности среди них показала Черногория. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Ингосстраха» и сервиса «Островок», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики уточнили, что каждое десятое бронирование за границу сегодня приходится на европейские страны. Безоговорочным лидером по динамике стала Черногория с ростом заявок на 79%, что эксперты связывают со стремлением туристов посетить республику до вероятного введения визовых ограничений в ноябре.

Черногория введет визы для россиян и белорусов

В десятку самых востребованных зарубежных направлений по итогам августа вошли Белоруссия, Абхазия, Грузия, Турция, Казахстан, Армения, Италия, Узбекистан, Китай и Япония. Доля международного отдыха в структуре летних поездок россиян достигла 19%, прибавив 4 процентных пункта к показателям прошлого года. Общий спрос на выездной туризм увеличился на 12%, во многом за счет перераспределения аудитории, которая предпочла заграничные курорты отдыху внутри страны.

Основной объем зарубежного спроса по-прежнему обеспечивают страны СНГ, ближнее зарубежье и привычные курортные зоны. В августе значительный прирост бронирований зафиксирован в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане.

Несмотря на приток туристов, россияне стали чаще продавать недвижимость в Черногории, потому что их отпугивает введение визового режима, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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