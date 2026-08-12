У туристов из России резко вырос спрос на поездки в Черногорию

Почти каждое четвертое путешествие россиян в августе 2026 года приходится на зарубежные направления, а наибольший рост популярности среди них показала Черногория. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Ингосстраха» и сервиса «Островок», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики уточнили, что каждое десятое бронирование за границу сегодня приходится на европейские страны. Безоговорочным лидером по динамике стала Черногория с ростом заявок на 79%, что эксперты связывают со стремлением туристов посетить республику до вероятного введения визовых ограничений в ноябре.