В Рособрнадзоре заверили, что не будут усложнять задания ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует усложнять единый государственный экзамен (ЕГЭ), поскольку содержание заданий строго определяется образовательными стандартами и школьными программами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что в экзаменационных материалах полностью отсутствуют задания, выходящие за рамки изучаемого в школе курса.

В службе также обратили внимание на постоянную работу по актуализации контрольных измерительных материалов. По мере поступления в школы новых государственных учебников содержание экзаменационных заданий синхронизируется с их содержанием, чтобы обеспечить объективность проверки знаний.