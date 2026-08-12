В Рособрнадзоре заверили, что не будут усложнять задания ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует усложнять единый государственный экзамен (ЕГЭ), поскольку содержание заданий строго определяется образовательными стандартами и школьными программами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что в экзаменационных материалах полностью отсутствуют задания, выходящие за рамки изучаемого в школе курса.
В службе также обратили внимание на постоянную работу по актуализации контрольных измерительных материалов. По мере поступления в школы новых государственных учебников содержание экзаменационных заданий синхронизируется с их содержанием, чтобы обеспечить объективность проверки знаний.
Особое внимание в Рособрнадзоре уделили двойной функции результатов ЕГЭ. В ведомстве напомнили, что экзамен должен не только обеспечить проведение государственной итоговой аттестации, но и позволить эффективно дифференцировать абитуриентов по уровню их подготовки для успешного поступления в высшие учебные заведения.
Ранее помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко призвал менять ЕГЭ и усложнять задачи экзамена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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