Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Валерии Ланской

39-летняя уроженка Москвы, чья настоящая фамилия Зайцева, широко известна ролями в кино и масштабных театральных постановках. Актриса прославилась участием в популярных мюзиклах «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Принцесса цирка» и «Алые паруса», а за роль Мерседес в «Монте-Кристо» в 2010 году была номинирована на национальную премию «Золотая маска».

В настоящее время Ланская служит в труппе московского «Театра на Трубной», где играет в спектаклях «Дама с камелиями», «Дон Жуан» и «Женское счастье», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

