Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Валерии Ланской

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской. Соответствующий документ от 12 августа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Ланской Валерии Александровне», — говорится в тексте документа.

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39-летняя уроженка Москвы, чья настоящая фамилия Зайцева, широко известна ролями в кино и масштабных театральных постановках. Актриса прославилась участием в популярных мюзиклах «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Принцесса цирка» и «Алые паруса», а за роль Мерседес в «Монте-Кристо» в 2010 году была номинирована на национальную премию «Золотая маска».

В настоящее время Ланская служит в труппе московского «Театра на Трубной», где играет в спектаклях «Дама с камелиями», «Дон Жуан» и «Женское счастье», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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