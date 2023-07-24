Манижа родила первенца

Российская исполнительница Манижа, представлявшая страну на Евровидении в 2021 году, впервые стала матерью, написала она в соцсетях.

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32-летняя певица родила девочку, которую назвали Оливией. На родах присутствовал супруг — 36-летний режиссёр Ладо Кватания.

С рождением ребенка в комментариях её поздравили телеведущая Айза, блогер Таня Старикова, актриса Аглая Тарасова и другие.

Манижа объявила о замужестве в ноябре 2021 года. Во время участия Манижи в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» Кватания режиссировал выступление артистки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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