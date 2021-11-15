Певица Манижа выходит замуж

В Instagram исполнительница опубликовала свое фото вместе с мужчиной, лицо которого было закрыто стикером. На безымянном пальце Манижи можно заметить кольцо, отмечает «Свободная пресса».

«Я сказала "да"», — подписала артистка снимок в Stories.

По данными СМИ, избранник 30-летней певицы — режиссер Ладо Кватания. Во время участия Манижи в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» Кватания режиссировал выступление артистки, а также прилетал поддержать певицу. Режиссер известен по сотрудничеству с рэперами Хаски и Оксимироном, пишут Известия. Кроме того, в следующем году в прокат выйдет триллер Кватания «Казнь».

