Певица Манижа выходит замуж

Российская певица Манижа объявила о предстоящем замужестве.

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В Instagram исполнительница опубликовала свое фото вместе с мужчиной, лицо которого было закрыто стикером. На безымянном пальце Манижи можно заметить кольцо, отмечает «Свободная пресса».

«Я сказала "да"», — подписала артистка снимок в Stories.

По данными СМИ, избранник 30-летней певицы — режиссер Ладо Кватания. Во время участия Манижи в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» Кватания режиссировал выступление артистки, а также прилетал поддержать певицу. Режиссер известен по сотрудничеству с рэперами Хаски и Оксимироном, пишут Известия. Кроме того, в следующем году в прокат выйдет триллер Кватания «Казнь».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаМузыка
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