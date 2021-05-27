Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за обвинений в подкупе

Журнал написал, что у Манижи якобы есть покровительство со стороны администрации президента из-за инвестиций в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане. «У меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки», — заявила певица.

Она отметила, что издание не проверяет свои источники. Манижа добавила, что разочаровалась в журнале, который читала много лет. Певица подчеркнула, что клевета не останется безнаказанной, пишет URA.RU.

