Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за обвинений в подкупе

Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за клеветы. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Журнал написал, что у Манижи якобы есть покровительство со стороны администрации президента из-за инвестиций в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане. «У меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки», — заявила певица.

Она отметила, что издание не проверяет свои источники. Манижа добавила, что разочаровалась в журнале, который читала много лет. Певица подчеркнула, что клевета не останется безнаказанной, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости
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