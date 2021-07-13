Макс Покровский представил «искреннюю» песню о Билане
Группа «Ногу Свело!» презентовала клип на свою песню «***beep***ЛАН», написанную по мотивам ссоры лидера коллектива Макса Покровского с певцом Димой Биланом
Московская рок-группа «Ногу Свело!» в свойственной ей ироничной манере ответила на события последних дней, выпустив песню и клип «***beep***ЛАН». Трек был написан после несостоявшегося концерта в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 2 июля, но был отменён по результатам решения комиссии, выявившей накануне на той же площадке несоблюдения антиковидных мер на выступлении Димы Билана. После получения соответствующего уведомления от Комитета по культуре, Максим Покровский записал видеообращение, ставшее за неделю очень популярным в сети.
«Мало-мальски сведущий в этой области человек скажет вам, что никогда нельзя предугадать, станет ли какая-то фраза мемом, а если да, то какая. Это совершенно случайная история. Хотя некоторый элемент неслучайности состоит в том, что мемом становится лишь искренняя эмоция. И здесь ключевым словом является «искренняя». И то, что моя реплика стала мемом, подчёркивает её искренность. Искренней получилась и песня», - рассказывает о песне Покровский.
Однако, по словам музыканта, коллектив и команда группы «Ногу Свело!» сомневались, стоит ли выпускать этот трек, так как песня родилась «родилась как-то сама, очень легко» и стала неожиданностью для самих музыкантов.
«Именно поэтому мы очень серьёзно задумались, должна ли она увидеть свет. Сторонники Билана обвиняют нас в желании хайпануть. Сомнения наши также были основаны на том, что Дима Билан и его сторона относились ко всему происходящему весьма негативно. Но когда мы увидели, что он сам стал извлекать из этого пользу путём публикации юмористических постов на своих страницах в социальных сетях, привлекая к этому коллег по цеху, мы поняли, что человек начинает получать от этого удовольствие. Коль так, то мы решили, что песня - это то, что можем сделать мы», - объяснил лидер коллектива.
Песня «***beep***ЛАН» доступна на все цифровых площадках, а клип можно посмотреть на официальном канале группы в YouTube.
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