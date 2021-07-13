Макс Покровский представил «искреннюю» песню о Билане

«Мало-мальски сведущий в этой области человек скажет вам, что никогда нельзя предугадать, станет ли какая-то фраза мемом, а если да, то какая. Это совершенно случайная история. Хотя некоторый элемент неслучайности состоит в том, что мемом становится лишь искренняя эмоция. И здесь ключевым словом является «искренняя». И то, что моя реплика стала мемом, подчёркивает её искренность. Искренней получилась и песня», - рассказывает о песне Покровский.

Однако, по словам музыканта, коллектив и команда группы «Ногу Свело!» сомневались, стоит ли выпускать этот трек, так как песня родилась «родилась как-то сама, очень легко» и стала неожиданностью для самих музыкантов.