«Меня вставляет». Покровский оценил претензии к Билану, превращенные в песню

В интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" Максим Покровский рассказал о своем отношении к музыкальному ролику.

«Когда я слышу какое-то музыкальное произведение, я его оцениваю только с музыкальной точки зрения. Критерий очень простой - вставляет меня или нет. Скажу сразу - меня вставляет. Всё остальное имеет второстепенное значение. Это касается как исполнительской стороны (то есть кто какую струну дёрнул или какую примочку включил), так и PR части (является ли ключевая фраза мемом или нет). Хотя справедливости ради надо сказать, и все мы это понимаем, что если бы фраза мемом не была, то успеха у этого ролика, скорее всего, не было бы», - сказал артист.