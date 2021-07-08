«Меня вставляет». Покровский оценил претензии к Билану, превращенные в песню
Лидер группы «Ногу Свело!» в интервью НСН рассказал, как относится к тому, что его эмоциональный пост стал мемом и даже песней.
В сети появилось музыкальное видео, в котором музыканты положили на тяжелую музыку видеообращение лидера группы «Ногу Свело!» к певцу Диме Билану. Это эмоциональное обращение Максима Покровского уже стало мемом. Он, как и песня, носит название «БИЛАН, БЛ%!!!»
В интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" Максим Покровский рассказал о своем отношении к музыкальному ролику.
«Когда я слышу какое-то музыкальное произведение, я его оцениваю только с музыкальной точки зрения. Критерий очень простой - вставляет меня или нет. Скажу сразу - меня вставляет. Всё остальное имеет второстепенное значение. Это касается как исполнительской стороны (то есть кто какую струну дёрнул или какую примочку включил), так и PR части (является ли ключевая фраза мемом или нет). Хотя справедливости ради надо сказать, и все мы это понимаем, что если бы фраза мемом не была, то успеха у этого ролика, скорее всего, не было бы», - сказал артист.
Стоит отметить, что этот трек лидер группы «Ногу Свело!» уже разместил в своем Instagram.
Ранее из-за отмененного концерта группы «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге Покровский публично высказал свое недовольство поведением певца Димы Билана, по вине которого, как предполагается, и произошла отмена шоу рок-коллектива.
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