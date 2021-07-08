«Меня вставляет». Покровский оценил претензии к Билану, превращенные в песню

Лидер группы «Ногу Свело!» в интервью НСН рассказал, как относится к тому, что его эмоциональный пост стал мемом и даже песней. 

В сети появилось музыкальное видео, в котором музыканты положили на тяжелую музыку видеообращение лидера группы «Ногу Свело!» к певцу Диме Билану. Это эмоциональное обращение Максима Покровского уже стало мемом. Он, как и песня, носит название «БИЛАН, БЛ%!!!»

В интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" Максим Покровский рассказал о своем отношении к музыкальному ролику.

«Когда я слышу какое-то музыкальное произведение, я его оцениваю только с музыкальной точки зрения. Критерий очень простой - вставляет меня или нет. Скажу сразу - меня вставляет. Всё остальное имеет второстепенное значение. Это касается как исполнительской стороны (то есть кто какую струну дёрнул или какую примочку включил), так и PR части (является ли ключевая фраза мемом или нет). Хотя справедливости ради надо сказать, и все мы это понимаем, что если бы фраза мемом не была, то успеха у этого ролика, скорее всего, не было бы», - сказал артист.

Покровский заявил в полицию на Билана

Стоит отметить, что этот трек лидер группы «Ногу Свело!» уже разместил в своем Instagram.

Ранее из-за отмененного концерта группы «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге Покровский публично высказал свое недовольство поведением певца Димы Билана, по вине которого, как предполагается, и произошла отмена шоу рок-коллектива.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба группы "ногу свело"
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаМакс Покровский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры