«Маккартни не оставит в покое»: Битловед ждет новые релизы The Beatles
Пол Маккартни – лучший пиарщик, который руководит битловской империей, заявил НСН битловед Олег Чилап.
Пол Маккартни сделает так, чтоб его дети и внуки издавали всякие книжки, рисунки Джона Леннона, найденные в помойке, чтобы люди не забывали The Beatles, заявил НСН российский музыкант, лидер группы «Оптимальный вариант», историк творчества The Beatles Олег Чилап.
В четверг, 2 ноября, официально опубликовали последнюю песню английской рок-группы The Beatles. Композиция Now and Then, доведение до идеального состояния которой заняло 45 лет, стала финальной в истории коллектива, последним произведением, над которым так или иначе работали все участники «ливерпульской четверки» - Джон Леннон (1940-1980), Джордж Харрисон (1943-2001), Пол Маккартни и Ринго Старр.
«Однажды музыкант Фил Коллинз, отправляясь в прощальный тур, пошутил и написал: «Первый прощальный тур». Все известные музыканты годами ездят в прощальные туры. Еще Джон Леннон говорил, что Пол Маккартни - самый лучший пиармен в мире. Музыканты могли разместить эту композицию в альбоме 1995 года, но не сделали этого тогда, а решили выложить спустя почти 30 лет. Нам остается пожелать Полу Маккартни и Ринго Старру жить очень долго и давать свои первые, вторые, последние и заключительные туры. Наверняка на чердаках еще что-то найдется из невыпущенных песен, я уверен в том, что будет еще много релизов, потому что Пол – лучший пиармен, он никого не оставит в покое, он руководит битловской империей и получается у него это блестяще», - сказал собеседник НСН.
По его словам, гонорары, полученные за продажи синглов, делятся между всеми участниками группы, но это не для них не имеет значения.
«Что касается гонораров, то все заработанные средства делятся на Пола, Ринго, семьи Джона и Джорджа, но это их особо не интересует, они еще больше налогов заплатят. У всех огромные состояния уже есть на счетах, самый бедный из них – Ринго Старр, состояние которого приближается к миллиарду фунтов. Дело не в деньгах совсем, тут очень важен спортивный интерес. Пол сделает так, чтоб его дети и внуки издавали всякие книжки, рисунки Леннона, найденные в помойке и так далее. Это битловедение, как шекспироведение – это будет вечно продолжаться, чтобы люди не забывали», - отметил битловед.
В июне в Лондоне открылась выставка фотографий культовой британской рок-группы The Beatles, сделанных ее музыкантом Полом Маккартни, напоминает «Радиоточка НСН».
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