«Маккартни не оставит в покое»: Битловед ждет новые релизы The Beatles

В четверг, 2 ноября, официально опубликовали последнюю песню английской рок-группы The Beatles. Композиция Now and Then, доведение до идеального состояния которой заняло 45 лет, стала финальной в истории коллектива, последним произведением, над которым так или иначе работали все участники «ливерпульской четверки» - Джон Леннон (1940-1980), Джордж Харрисон (1943-2001), Пол Маккартни и Ринго Старр.



«Однажды музыкант Фил Коллинз, отправляясь в прощальный тур, пошутил и написал: «Первый прощальный тур». Все известные музыканты годами ездят в прощальные туры. Еще Джон Леннон говорил, что Пол Маккартни - самый лучший пиармен в мире. Музыканты могли разместить эту композицию в альбоме 1995 года, но не сделали этого тогда, а решили выложить спустя почти 30 лет. Нам остается пожелать Полу Маккартни и Ринго Старру жить очень долго и давать свои первые, вторые, последние и заключительные туры. Наверняка на чердаках еще что-то найдется из невыпущенных песен, я уверен в том, что будет еще много релизов, потому что Пол – лучший пиармен, он никого не оставит в покое, он руководит битловской империей и получается у него это блестяще», - сказал собеседник НСН.