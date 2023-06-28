В Лондоне открылась выставка фотографий группы The Beatles

Экспозиция включает в себя 250 личных фотографий Маккартни в период с 1963 по 1964 год, когда группа только начинала свой творческий путь. Снимки были сделаны на фотоаппарат Pentax.

Практически все фото - черно-белые, исключение составляют несколько снимков. Так, на одной из цветных фотографий гитарист Джордж Харрисон запечатлен во время отдыха в Майами с неизвестной девушкой.

Ранее Пол Маккартни анонсировал выход созданной с использованием искусственного интеллекта пластинки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

