В Лондоне открылась выставка фотографий группы The Beatles

В Лондоне открылась выставка фотографий культовой британской рок-группы The Beatles, сделанных ее музыкантом Полом Маккартни. Об этом сообщает ТАСС.

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Экспозиция включает в себя 250 личных фотографий Маккартни в период с 1963 по 1964 год, когда группа только начинала свой творческий путь. Снимки были сделаны на фотоаппарат Pentax.

Практически все фото - черно-белые, исключение составляют несколько снимков. Так, на одной из цветных фотографий гитарист Джордж Харрисон запечатлен во время отдыха в Майами с неизвестной девушкой.

Ранее Пол Маккартни анонсировал выход созданной с использованием искусственного интеллекта пластинки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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