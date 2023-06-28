В Лондоне открылась выставка фотографий группы The Beatles
В Лондоне открылась выставка фотографий культовой британской рок-группы The Beatles, сделанных ее музыкантом Полом Маккартни. Об этом сообщает ТАСС.
Экспозиция включает в себя 250 личных фотографий Маккартни в период с 1963 по 1964 год, когда группа только начинала свой творческий путь. Снимки были сделаны на фотоаппарат Pentax.
Практически все фото - черно-белые, исключение составляют несколько снимков. Так, на одной из цветных фотографий гитарист Джордж Харрисон запечатлен во время отдыха в Майами с неизвестной девушкой.
Ранее Пол Маккартни анонсировал выход созданной с использованием искусственного интеллекта пластинки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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