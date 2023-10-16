Пол Маккартни признался, что Йоко Оно мешала The Beatles записывать песни
Музыкант и участник британской группы The Beatles Пол Маккартни сказал, что художница Йоко Оно, которая встречалась с вокалистом коллектива Джоном Ленноном, сильно вмешивалась в рабочий процесс. Об этом артист рассказал в новом эпизоде своего подкаста McCartney: A Life In Lyrics.
По его словам, возлюбленная Леннона получила разрешение от участников коллектива находиться в студии во время записи песен во избежание возможного конфликта с вокалистом The Beatles.
«Джон и Йоко были вместе, и это не могло не отразиться на динамике группы», - признался Маккартни.
В июне в Лондоне открылась выставка фотографий культовой британской рок-группы The Beatles, сделанных ее музыкантом Полом Маккартни, напоминает «Радиоточка НСН».
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