Пол Маккартни признался, что Йоко Оно мешала The Beatles записывать песни

По его словам, возлюбленная Леннона получила разрешение от участников коллектива находиться в студии во время записи песен во избежание возможного конфликта с вокалистом The Beatles.

«Джон и Йоко были вместе, и это не могло не отразиться на динамике группы», - признался Маккартни.

В июне в Лондоне открылась выставка фотографий культовой британской рок-группы The Beatles, сделанных ее музыкантом Полом Маккартни, напоминает «Радиоточка НСН».

