Пол Маккартни признался, что Йоко Оно мешала The Beatles записывать песни

Музыкант и участник британской группы The Beatles Пол Маккартни сказал, что художница Йоко Оно, которая встречалась с вокалистом коллектива Джоном Ленноном, сильно вмешивалась в рабочий процесс. Об этом артист рассказал в новом эпизоде своего подкаста McCartney: A Life In Lyrics.

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По его словам, возлюбленная Леннона получила разрешение от участников коллектива находиться в студии во время записи песен во избежание возможного конфликта с вокалистом The Beatles.

«Джон и Йоко были вместе, и это не могло не отразиться на динамике группы», - признался Маккартни.

В июне в Лондоне открылась выставка фотографий культовой британской рок-группы The Beatles, сделанных ее музыкантом Полом Маккартни, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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