Под Пермью три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
Взрыв петарды произошел в школе в Чайковском городском округе Пермского края, три школьника получили ожоги. Об этом сообщило Министерство образования и науки региона.
«Сегодня в школе №8 Чайковского ГО во время урока в 5-м классе произошел хлопок петарды, принесенной одним из учеников», - отметили в ведомстве.
Трое учащихся получили незначительные ожоги. Детей осмотрели сотрудники скорой помощи, пишет RT. Двое учеников не нуждались в госпитализации, еще одного направили в больницу для дополнительного осмотра.
Министерство и местные власти проводят мероприятия по выяснению обстоятельств ЧП.
Ранее в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия, травмы получили двое школьников.
