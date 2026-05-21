В ДТП в Тюменской области пострадали семь человек
Авария с легковым автомобилем и минивэном произошла на федеральной трассе Тюмень - Омск, пострадали семь человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
ДТП произошло на 120-м километре автодороги под Заводоуковском, столкнулись Lada и Honda-минивэн.
«По предварительным данным, 26-летний водитель Lada, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество второму автомобилю», - указали в Госавтоинспекции.
В результате пострадали водитель и пассажир Lada, водитель Honda и четверо пассажиров минивэна - двое мужчин и две женщины.
Ранее на федеральной трассе «Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск» в Курганской области в ДТП с двумя легковушками пострадали пять человек, пишет Ura.ru.
