Строить санатории на 40% дороже, чем отели, инвесторы заморозили реновацию в этой сфере из-за дорогих кредитов, но ценители оздоровительных процедур закрывают глаза на устаревший номерной фонд, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

В следующие пять лет в устаревших российских санаториях может быть реновировано на 22,4% меньше номеров, чем в предыдущие. Инвесторы переносят сроки реализации проектов и с опаской смотрят на новые объекты из-за высокой стоимости заемных средств, растущих издержек и ограниченного интереса потребителей к оздоровительному отдыху, пишет «Коммерсант». Ромашкин подтвердил такую тенденцию.