В АТОР заявили, что санатории обходятся инвесторам на 40% дороже отелей
Сергей Ромашкин заявил НСН, что больше всего в реновации нуждаются санатории в Сочи, а также в регионе Минеральных Вод.
Строить санатории на 40% дороже, чем отели, инвесторы заморозили реновацию в этой сфере из-за дорогих кредитов, но ценители оздоровительных процедур закрывают глаза на устаревший номерной фонд, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
В следующие пять лет в устаревших российских санаториях может быть реновировано на 22,4% меньше номеров, чем в предыдущие. Инвесторы переносят сроки реализации проектов и с опаской смотрят на новые объекты из-за высокой стоимости заемных средств, растущих издержек и ограниченного интереса потребителей к оздоровительному отдыху, пишет «Коммерсант». Ромашкин подтвердил такую тенденцию.
«В России около 1600 действующих санаториев самых разных годов постройки. Самые ранние еще в середине XX века строились, есть здания, которые даже являются памятниками архитектуры, в Сочи таких много. Конечно, в условиях удорожания средств инвесторы, которые рассчитывали на кредитование, сейчас в затруднительном положении. Они подождут, пока ставка снизится, чтобы продолжить эту работу. Сложность еще в том, что санаторий на 30-40% дороже, чем отель, так как там нужно создавать не только место для проживания, но и медицинский блок, поликлинику. Это дорогостоящая история. Поэтому инвесторы больше интересуются отельными проектами, чтобы быстрее возвращать средства. И они дешевле в расчете на одного туриста. Ждем, что ставка начнет снижаться, тогда реновация санаториев активизируется», - рассказал он.
Он также раскрыл, какие регионы больше всего нуждаются в реновации санаториев.
«Больше всего в реновации нуждаются санатории в Сочи, также в регионе Минеральных Вод. У нас много ведомственных санаториев, они в среднем в лучшем состоянии, потому что государственные корпорации поддерживали их в хорошем состоянии. Частным компаниям сложнее, все зависит от возможностей инвесторов: где-то очень хорошо, где-то – не очень. Туристов, которые отправляются с медицинскими целями, беспокоит медицинская составляющая санатория, а не бытовая, зачастую они видят немного «уставший» номерной фонд, но программы оздоровления и врачи выходят на первый план. Многие ездят годами и приезжают к одним и тем же врачам», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Ромашкин в беседе с НСН поднимал тему острого дефицита санаториев в России. По его словам, ежегодно вводится в эксплуатацию пять-семь объектов, однако необходимо поднимать этот показатель до 20-30.
