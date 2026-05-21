Минздрав назвал среднее число женщин с бесплодием в России

Число женщин с бесплодием в России составляет около 7,8 случая на одну тысячу россиянок репродуктивного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

В ведомстве подсчитали, что количество женщин с бесплодием на тысячу россиянок 18-49 лет колебалось в диапазоне от 6,4 на 2012 год до 8,5 в 2017-м и 2019-м.

По данным Минздрава, зарегистрировано в среднем 7,8 случая бесплодия на тысячу россиянок репродуктивного возраста.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выяснила, что бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения мира - примерно каждый шестой человек.

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
