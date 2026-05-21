Минздрав назвал среднее число женщин с бесплодием в России
Число женщин с бесплодием в России составляет около 7,8 случая на одну тысячу россиянок репродуктивного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
В ведомстве подсчитали, что количество женщин с бесплодием на тысячу россиянок 18-49 лет колебалось в диапазоне от 6,4 на 2012 год до 8,5 в 2017-м и 2019-м.
По данным Минздрава, зарегистрировано в среднем 7,8 случая бесплодия на тысячу россиянок репродуктивного возраста.
Ранее Всемирная организация здравоохранения выяснила, что бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения мира - примерно каждый шестой человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минздрав назвал среднее число женщин с бесплодием в России
- «Ядерка», торговля и культура: Зачем Си Цзиньпин поедет в КНДР
- Индонезия хочет ввести дополнительное регулирование для импорта нефти из РФ
- В АТОР заявили, что санатории обходятся инвесторам на 40% дороже отелей
- Захарова: Зеленский превратился в кровавого узурпатора
- Под Пермью три школьника получили ожоги из-за взрыва петарды в школе
- В ДТП в Тюменской области пострадали семь человек
- Сократят персонал: Биометрия для авиапассажиров удешевит билеты
- Столтенберг: НАТО не выживет без США
- В Уфе открыли улицу имени Жириновского