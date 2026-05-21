«Нехватка чипов затрагивает не только телеком, это же целый пласт направлений. Это вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, включая оборудование для базовых станций, для создания беспроводных устройств. Эта проблема есть, она связана с ограничениями поставок на территорию РФ, а также с кризисом производства в мире, заводы сейчас загружены заказами. Возникает перекос в одну или другую сторону. Если вы понимаете, что вам срочно нужно иметь память, вы размещаете заказы, завод это изготавливает, но в этом время просаживается другая элементная база. Получается очередь. То есть, нехватка будет волнами, сначала будет не хватать одного, потом другого. Это обеспечит дополнительные инвестиции, будут строиться новые заводы. Китай уже активно расширяет число заводов, у нас тоже есть свои заводы. Переживем эту волну. Пользователи будут тратить больше на доступ к интернету, все будет дороже», - объяснил он.

Со своей стороны, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский подчеркнул, что Россию больше всего волнует вопрос с микросхемами памяти.

«На российском рынке по срокам и стоимости поставок изменилась ситуация только по микросхемам памяти. Во всей остальной базе изменения незначительные. Поэтому в среднем для производителей телеком-оборудования условия существенно не поменялись. Что касается российского производства, в обозримой перспективе не просматривается создание микросхем памяти: весь мир закупает на одной фабрике Тайваня, так и мы. В этом смысле мировой рынок монополизирован. В остальном проблем нет, продукция производится. Многие страны хотели бы решить эту проблему, но это требует десятилетий и огромных инвестиций», - добавил собеседник НСН.

Ранее директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный заявил НСН, что рост цен на видеокарты вызван взрывным развитием нейросетей и по «принципу домино» дорожает вся электроника.

