Майкл Бэй снимет фильм о спасении американских летчиков в Иране
Американский режиссер Майкл Бэй планирует снять фильм о спасении двух летчиков ВВС США во время конфликта вокруг Ирана. Об этом пишет Deadline.
По данным портала, картина будет посвящена масштабной спасательной операции военных после крушения истребителя F-15E Strike Eagle над территорией Ирана в апреле. Фильм будет основан на книге профессора, автора документальных произведений Митчелла Зукоффа, которая будет выпущена в 2027 году.
Бэй подчеркнул, что посвятит ленту героизму и самоотверженности американских солдат в сложной спасательной операции.
В апреле двухместный истребитель F-15E был сбит к юго-востоку от иранского Исфахана, пилот и штурман-оператор катапультировались и успешно вышли на связь. Пилота спасли через несколько часов после катастрофы, местонахождение штурмана смогли установить более чем через сутки. В поисково-спасательной операции участвовали американский спецназ и вертолеты Black Hawk, одно воздушное судно было подбито Ираном. Члены экипажа получили ранения, но смогли улететь.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «90% летят через Сочи»: Аэропорт Сухума не оправдал ожиданий туротрасли
- Производитель назвал некорректными данные о приостановке проекта самолета «Ладога»
- В Сызрани жилой сектор поврежден при атаке БПЛА
- Отдых в Абхазии оказался на 80 тысяч рублей дешевле, чем в Сочи
- Гинеколог оценил влияние приема антидепрессантов на бесплодие
- Армия России освободила Шестеровку Харьковской области
- В МИД РФ предостерегли россиян от посещения Молдавии
- «Контрнаступ на Запорожье»: Рогов объяснил беспрецедентную атаку ВСУ по Энергодару
- Закупаем в Африке: Запрет на ввоз цветов из Армении назвали политическим
- Петербургский архитектор не обрадовался новым небоскребам «Лахта центра»