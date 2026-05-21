Майкл Бэй снимет фильм о спасении американских летчиков в Иране

Американский режиссер Майкл Бэй планирует снять фильм о спасении двух летчиков ВВС США во время конфликта вокруг Ирана. Об этом пишет Deadline.

Джеки Чан снимет фильм «Доспехи бога IV» в Азербайджане и Казахстане

По данным портала, картина будет посвящена масштабной спасательной операции военных после крушения истребителя F-15E Strike Eagle над территорией Ирана в апреле. Фильм будет основан на книге профессора, автора документальных произведений Митчелла Зукоффа, которая будет выпущена в 2027 году.

Бэй подчеркнул, что посвятит ленту героизму и самоотверженности американских солдат в сложной спасательной операции.

В апреле двухместный истребитель F-15E был сбит к юго-востоку от иранского Исфахана, пилот и штурман-оператор катапультировались и успешно вышли на связь. Пилота спасли через несколько часов после катастрофы, местонахождение штурмана смогли установить более чем через сутки. В поисково-спасательной операции участвовали американский спецназ и вертолеты Black Hawk, одно воздушное судно было подбито Ираном. Члены экипажа получили ранения, но смогли улететь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / dpa/picture-alliance
ТЕГИ:СШАИранКино

Горячие новости

Все новости

партнеры