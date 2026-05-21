Индонезия хочет ввести дополнительное регулирование для импорта нефти из РФ

Власти Индонезии планируют ввести дополнительное регулирование для импорта нефти из России. Об этом заявил представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов азиатской республики Лаоде Сулейман, передает агентство Antara.

Решение приняли в связи с тем, что государственная топливная компания Pertamina в своей работе полагается на иностранные облигации, так она получает финансирование от зарубежных инвесторов.

«Она должна избегать действий, которые могут создать проблемы с этими облигациями, поэтому схема импорта все еще разрабатывается», - указал Сулейман.

Индонезийские власти рассматривают два пути импорта нефти из РФ: прямые закупки через госпредприятие или ввоз через компанию, предоставляющую услуги жителям страны.

Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что республика открыта к закупкам российской нефти наряду с топливом из других стран.

