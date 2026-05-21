Захарова: Зеленский превратился в кровавого узурпатора
Президент Украины Владимир Зеленский превратился в кровавого узурпатора. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что украинский политик цепляется за должность и все, что может сохранить его власть, «но только не во имя мира».
«Сегодня совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший... надежды, так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора», - заявила Захарова.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала политика диктатором, который намерен остаться у власти навсегда.
