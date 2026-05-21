Для того, чтобы быть уверенными в том, что российская вакцина от Эболы защитит от нового штамма Бундибугио, нужно провести испытания на обезьянах, а пока доверия к ней нет. Об этом НСН рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

Существующая российская вакцина от вируса Эбола, созданная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, должна защищать и от распространяющегося сейчас в Африке ее редкого штамма Бундибугио (Bundibugyo ebolavirus), рассказал научный руководитель центра Александр Гинцбург. Об этом пишут «Известия». При этом необходимо создать отдельную вакцину от штамма Бундибугио, однако образца этого патогена в институте нет, добавил специалист. Чепурнов раскрыл, нужна ли вакцина от нового штамма.

«Проблема не в том, чтобы создать вакцину от штамма вируса Эбола, а в том, чтобы убедиться, что вакцина безопасна, не токсична, не обладает никакими негативными последствиями. Это год работы в лучшем случае, поэтому он, видимо, и сделал такое заявление. Они эту вакцину разработали под предыдущую вспышку, которая была очень тяжелая, и вызвана Эболой Заир. Поэтому у меня у самого нет доверия к той их вакцине. В отличие от вакцины, которую они делали для коронавируса и достаточно качественно испытали ее, а потом опубликовали статью в серьезном журнале, здесь они с трудом ее опубликовали не в очень именитом журнале. И когда я посмотрел их таблицу испытания протективности, я понял, почему. Но если действовать по принципу лучше это, чем ничего, то, наверное, это правильно. Но вообще известно, что даже Эбола Судан с Эболой не составляют протективности друг для друга», - раскрыл он.