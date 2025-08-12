Любимые треки зумеров не интересуют более старшее поколение россиян
К Международному дню молодежи сервис МТС Музыка выяснил, что 46% любимых композиций представителей поколения Z (14-24 года), так называемых зумеров, не интересуют более возрастных пользователей. С результатами исследования любимых треков молодежи ознакомилась НСН.
Так, согласно результатам опроса, выяснилось, что самой популярной композицией у молодежи стал хит ATLXS «PASSO BEM SOLTO». На втором месте разместился трек «Наследство» SKY RAE, ICEGERGERT. Замыкает тройку лидеров «Планы на завтра» Migrant, TIGO. Также среди востребованных треков у молодежи - Zachem, BAbyBoi, 6YNTHMANE, BabyBoi, 5sta Family и «Ламбада» N1NT3ND0. Первые две композиции списка набрали широкую популярность не без помощи социальных сетей: пользователи зачастую их использовали в качестве аккомпанемента к своим видео.
Кроме того, чаще всего представители поколения Z слушают треки в жанре рэп.
Исследование проводилось с 01.01 по 31.07.2025 года.
Ранее в России резко выросло количество прослушиваний песен Оззи Осборна и группы Black Sabbath, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
