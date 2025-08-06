Россияне стали в пять раз чаще слушать Оззи Осборна
В России резко выросло количество прослушиваний песен Оззи Осборна и группы Black Sabbath. Об этом со ссылкой на данные «Яндекс Музыки» сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что после смерти легендарного рокера его треки стали слушать почти в пять раз чаще - рост составил 484%. Что касается творчества Black Sabbath, то прослушивание песен группы выросло на 150%.
Отмечается, что ТОП-5 самых прослушиваемых вошли треки Осборна «I Just Want You» (+585% за две недели), «Mama, I'm Coming Home» (+548%), «Crazy Train» (+438%), «Mr. Crowley» (+415%) и «No More Tears» (+285%).
Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Похоронили рокера в его поместье в графстве Бакингемшир, а рядом могилой цветами выложили надпись «Оззи, мать его, Осборн», сообщает «Свободная пресса».
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