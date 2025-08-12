У Си Цзиньпина насчитали шесть возможных преемников
Очень маловероятно, что глава КНР Си Цзиньпин в ближайшее время покинет пост, но даже если так случится, политический вектор Китая никак не изменится, заявил НСН Сергей Санакоев.
Позиции китайского лидера Си Цзиньпина сейчас наоборот укрепляются, так что пока нет очевидных причин для его отставки, однако в качестве потенциального приемника у властей Китая есть выбор из пяти-шести человек. Об этом НСН заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Председатель КНР Си Цзиньпин примет решение об отставке полностью или частично в 2027 году – такие слухи распространяются на фоне традиционного двухнедельного отпуска руководства Коммунистической партии Китая (КПК) на курорте Бэйдайхэ. Как пишет Telegram-канал «Китайская угроза», его преемником якобы выбран первый вице-премьер КНР Дин Сюэсян. Санакоев частично развеял эти слухи.
«Я не думаю, что хоть в какой-то степени этот фейк правда. Мы такие вбросы видим постоянно. Наоборот, позиции председателя Си Цзиньпина укрепляются, укрепляется доверие народа к нему, поэтому я пока не вижу ни малейших причин для таких рассуждений. Если его заменят, то политика страны абсолютно не изменится. Роль личности, конечно, в Китае очень высока, и мы видим, насколько Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и теперь Си Цзиньпин являлись фактически такими драйверами развития Китая. Но, вместе с тем, это все-таки заслуга системы управления КПК, социалистической системы. Если с конкретными людьми что-то происходит, то система ни в коем случае не меняется и идет дальше развиваться по плану», - отметил он.
При этом Санакоев подчеркнул, что сейчас насчитывается около шести потенциальных преемников главы Китая, однако как-то особенно выделять Дина Сюэсяна среди них не стоит.
«На сегодняшний день можно говорить примерно о пяти-шести таких потенциальных преемниках, включая Дина Сюэсяна. И, безусловно, он также является одним вероятных кандидатов на должность сначала, наверное, зампредседателя, а дальше уже может стать и председателем. Он близкий соратник председателя Си Цзиньпина. В целом, он проводит твердую политику, особенно что касается дисциплины в рядах партии и в целом антикоррупционных движений. Но я бы все-таки не стал акцентировать внимание на нем. Он лишь один из возможных кандидатов», - подытожил он.
Ранее лидеры РФ Владимир Путин и КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор в ходе которого Путин рассказал коллеге о встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а китайский лидер в свою очередь высказался в поддержку урегулирования кризиса на Украине на долгосрочной основе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
