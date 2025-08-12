Позиции китайского лидера Си Цзиньпина сейчас наоборот укрепляются, так что пока нет очевидных причин для его отставки, однако в качестве потенциального приемника у властей Китая есть выбор из пяти-шести человек. Об этом НСН заявил президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Председатель КНР Си Цзиньпин примет решение об отставке полностью или частично в 2027 году – такие слухи распространяются на фоне традиционного двухнедельного отпуска руководства Коммунистической партии Китая (КПК) на курорте Бэйдайхэ. Как пишет Telegram-канал «Китайская угроза», его преемником якобы выбран первый вице-премьер КНР Дин Сюэсян. Санакоев частично развеял эти слухи.

«Я не думаю, что хоть в какой-то степени этот фейк правда. Мы такие вбросы видим постоянно. Наоборот, позиции председателя Си Цзиньпина укрепляются, укрепляется доверие народа к нему, поэтому я пока не вижу ни малейших причин для таких рассуждений. Если его заменят, то политика страны абсолютно не изменится. Роль личности, конечно, в Китае очень высока, и мы видим, насколько Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и теперь Си Цзиньпин являлись фактически такими драйверами развития Китая. Но, вместе с тем, это все-таки заслуга системы управления КПК, социалистической системы. Если с конкретными людьми что-то происходит, то система ни в коем случае не меняется и идет дальше развиваться по плану», - отметил он.