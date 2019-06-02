Лоза потребовал от семьи Алсу вернуть миллион за «Голос.Дети»

Лоза заявил, что эти деньги не принадлежат певице, а значит, после такого громкого скандала во время финала шоу, было бы корректно жертвовать свои собственные деньги. Таким образом, Лоза обвинил Алсу в попытке заработать очки за чужой счет.

Ранее Алсу пообещала фанатам дать подробный комментарий по поводу скандала на финале конкурса «Голос. Дети». На фоне скандала ведущий конкурса Дмитрий Нагиев в эфире НСН сообщил о готовности покинуть проект.



