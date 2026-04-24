Юрий Лоза раскритиковал артистов, срывающих концерты из-за смартфонов зрителей

Сообщается, что певец Егор Крид и рэпер Pharaoh на своих концертах отказались выступать до тех пор, пока зрители не уберут телефоны. Лоза отметил, что не считает правильным предъявлять такие требования.

По его мнению, ввести запрет на съёмку можно, однако тогда встаёт вопрос контроля. Поэтому он снимать свои выступления не запрещает.

«Они всё равно будут снимать, только качество опубликованного потом в сети будет хуже. Им съёмка нужна для того, чтобы показать своим: «Я вон где был!» Они же не за песнями ходят, а чтобы потусоваться», — заключил Лоза.

Ранее Лоза отказался петь дуэтом с юными вокалистами, указав, что среди молодых исполнителей сегодня нет по‑настоящему талантливых певцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

