«Речь о чистом хайпе»: Бикбаев о резонансе «Гамлета» с Юрой Борисовым
Дмитрий Бикбаев заявил НСН, что не будет осуждать спектакль, если не видел его, но защитил постановку, отметив, что все, что творится в СМИ на эту тему, не может быть объективной оценкой.
В случае с нашумевшим спектаклем «Гамлет», идущим в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли, речь идет о чистом хайпе, но никак не об адекватной оценке спектакля. Такое мнение корреспонденту НСН выразил художественный руководитель «Покровка. Театр» и солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев.
«Мы, конечно, с Владом (Влад Соколовский, участник группы «БиС». – Прим. НСН) являемся уже экспертами по «Гамлету», однако тактика «не смотрел, но осуждаю» – точно не наш путь. Я не видел спектакль и, насколько мне известно, здесь идет речь действительно о каком-то хайпе, а не об объективной оценке реальности. Конечно, радостно, что театральная тематика не сходит с заголовков. Это хорошо, потому что это привлекает внимание не только к конкретном спектаклю и исполнителю, а вообще к театру как таковому. Пусть люди приходят и сами решают – хороший это спектакль или не очень», - рассказал он.
Примечательно, что уже долгое время в театре «Кашемир» идет другой «Гамлет» – режиссера Гульнары Галавинской, с Бикбаевым в главной роли. Не так давно, после возрождения группы «БиС», там идет версия «Гамлета» с обновленным составом, где теперь принимает участие и Влад Соколовский, исполняющий роль Горацио.
Ранее Народный артист России Михаил Боярский обрушился с резкой критикой на «Гамлета» режиссера Андрея Гончарова с Борисовым в главной роли, назвав его «чумкой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
