«Руспродсоюз» призвал не волноваться из-за ограничений на ввоз овощей из Армении
Ограничение на ввоз овощей и фруктов из Армении не повлияет на российский рынок. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
По его словам, армянская плодоовощная продукция занимает незначительную долю в общем объёме подобного импорта в Россию, а рынок «адаптирован к переключению между источниками».
«Система импорта... достаточно диверсифицирована, чтобы оперативно реагировать на изменения в поставках», - отметил Леонов.
Он добавил, что импортеры смогут переориентироваться на овощи и фрукты из Азербайджана, Туркмении, Турции, Китая, Узбекистана и других стран.
Ранее Россельхознадзор объявил о вводе с 30 мая ограничений на ввоз в РФ томатов, огурцов, перцев, зелёных культур и клубники из Армении в связи «с участившимися случаями нарушений при поставках», пишет 360.ru.
