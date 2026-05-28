«Руспродсоюз» призвал не волноваться из-за ограничений на ввоз овощей из Армении

По его словам, армянская плодоовощная продукция занимает незначительную долю в общем объёме подобного импорта в Россию, а рынок «адаптирован к переключению между источниками».

«Система импорта... достаточно диверсифицирована, чтобы оперативно реагировать на изменения в поставках», - отметил Леонов.

Он добавил, что импортеры смогут переориентироваться на овощи и фрукты из Азербайджана, Туркмении, Турции, Китая, Узбекистана и других стран.

Ранее Россельхознадзор объявил о вводе с 30 мая ограничений на ввоз в РФ томатов, огурцов, перцев, зелёных культур и клубники из Армении в связи «с участившимися случаями нарушений при поставках», пишет 360.ru.

