Анита Цой стала народной артисткой Башкортостана

Певица подтвердила готовность работать на благо Башкирии, заявила она НСН.

Звание народного артиста республики является важным признанием, а также является невероятной честью, рассказала певица Анита Цой в беседе с НСН.

Певица Анита Цой получила звание народный артист Республики Башкортостана. Вручение состоялось на открытии шестой Всероссийской академии «Территория женского счастья». Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии. Цой приятно удивилась этой награде.

Анита Цой раскрыла секрет популярности своих домашних заготовок
«Сегодня в Уфе глава Республики Башкортостан Радий Хабиров наградил меня высоким званием — народный артист Башкортостана. Для меня это невероятная честь и важное признание. Уже несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с руководством республики по вопросам развития креативных индустрий и креативной экономики. Особое место в этом диалоге занимает ежегодный женский форум “Территория женского счастья” в городе Уфа, который стал значимой площадкой для обмена опытом, поддержки и вдохновения женщин со всей республики. Идейным вдохновителем этого форума является супруга главы Республики — Каринэ Хабирова. Сегодняшний день стал для меня ещё одним подтверждением важности нашего общего дела и продолжения этой традиции. Я благодарю руководство региона за оказанное доверие и готова дальше работать на благо Башкортостана и его культурного развития», — подчеркнула она.

Ранее Цой в беседе со специальным корреспондентом НСН на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что сегодня во всех отраслях экономики очень важен креатив.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БашкирияМузыкаКультура

Горячие новости

Все новости

партнеры