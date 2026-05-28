Панайотов назвал Долину крестной мамой в творчестве
Александр Панайотов заявил НСН, что старается быть для Ларисы Долиной незаметным другом, который всегда ее поддержит.
Певец и композитор Александр Панайотов признался спецкору НСН, что не знал о том, что певица, народная артистка России Лариса Долина перенесла операцию на позвоночнике, однако всегда готов ей помочь и считает ее своим другом.
Долина ранее подтвердила спецкору НСН сообщения о перенесенной операции на позвоночнике. По ее словам, боль в спине могли спровоцировать серьезные нагрузки в театре. Исполнительница добавила, что не проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо. Панайотов отметил, что считает певицу своим другом и крестной мамой в творчестве, которую он всегда готов поддержать.
«Честно говоря, я не знал, что Лариса Александровна перенесла операцию, думал, что это слухи, потому что читал, что она была дома и никакой госпитализации не было. Для Долиной я тихий незримый друг. Не люблю напрягать ее звонками и лишний раз беспокоить. А вообще я всегда за нее, в шоу-бизнесе только какие-то “избранные” люди высказались против Долиной, когда обсуждалась неприятная история с квартирой, большинство, конечно же, ее поддержало. Я вообще за гуманизм и за поддержку человека человеком. Я всегда буду на стороне Долиной, это мой друг, моя крестная мама в творчестве», — сказал Панайотов.
Ранее Долина заявила, что хейт появляется тогда, когда человек становится востребованным и знаменитым, лучше вообще не реагировать на оценки злопыхателей.
