СМИ: Мошенник украл с карты Джонни Деппа $700 тысяч

В Венгрии арестовали мужчину, который потратил $700 тысяч с банковской карты актёра Джонни Деппа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации газеты, речь идёт о 27-летнем гражданине Иордании. Следствие считает, что он получил доступ к данным карты актёра и использовал средства с его счёта для онлайн-покупок и бронирования жилья.

Отмечается, что подозреваемый тратил деньги Деппа почти два года. Всего зафиксировано более 300 незаконных транзакций. При этом сам артист подозрительных операций не замечал - ими заинтересовались в банке.

Как пишет Daily Mail, подозреваемого смогли вычислить по IP-адресам, электронной почте и венгерскому номеру телефона, который использовался для оформления заказов. Сам мужчина свою вину отрицает.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что однажды едва не стала жертвой телефонных мошенников, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

