СМИ: Мошенник украл с карты Джонни Деппа $700 тысяч
В Венгрии арестовали мужчину, который потратил $700 тысяч с банковской карты актёра Джонни Деппа. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации газеты, речь идёт о 27-летнем гражданине Иордании. Следствие считает, что он получил доступ к данным карты актёра и использовал средства с его счёта для онлайн-покупок и бронирования жилья.
Отмечается, что подозреваемый тратил деньги Деппа почти два года. Всего зафиксировано более 300 незаконных транзакций. При этом сам артист подозрительных операций не замечал - ими заинтересовались в банке.
Как пишет Daily Mail, подозреваемого смогли вычислить по IP-адресам, электронной почте и венгерскому номеру телефона, который использовался для оформления заказов. Сам мужчина свою вину отрицает.
Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что однажды едва не стала жертвой телефонных мошенников, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Корейская компания LG планирует уйти с рынка телевизоров
- Захарова: Армения уведомила о нежелательности наблюдателей из РФ на выборах
- Панайотов назвал Долину крестной мамой в творчестве
- «Руспродсоюз» призвал не волноваться из-за ограничений на ввоз овощей из Армении
- Режиссер нового сезона «Фишера» рассказала, как сама чуть не стала жертвой маньяка
- СМИ: Мошенник украл с карты Джонни Деппа $700 тысяч
- Лоза: Отмена Грушинского фестиваля станет ударом для поклонников авторской песни
- «Речь о чистом хайпе»: Бикбаев о резонансе «Гамлета» с Юрой Борисовым
- Вассерман объяснил бессмысленность переговоров с Европой
- Анита Цой стала народной артисткой Башкортостана