Сервисные центры объяснили, почему взрываются пауэрбанки
Совокупность факторов приводит к перегрузки устройств, заявили НСН в Pedant.ru.
Пользователи перегружают пауэрбанки, а зачастую они могут быть низкого качества, поэтому происходят перегревания и взрывы, рассказали НСН в компании по ремонту смартфонов Pedant. ru.
Пауэрбанки стали чаще взрываться у россиян из-за падения качества аккумуляторов. О таких история в Москве и Санкт-Петербурге за последнюю неделю сообщил Telegram-канал SHOT. В компании по ремонту смартфонов Pedant. ru назвали главную проблему зарядных устройств.
«Главная проблема пауэрбанков в 2026 году не в самой технологии, а в сочетании возросшей нагрузки, более высоких мощностей и качества устройств на рынке. Современные пользователи подключают к пауэрбанкам сразу несколько устройств: смартфоны, часы, наушники, планшеты и ноутбуки. При этом сами пауэрбанки стали мощнее, получили быструю зарядку и начали работать с более высокими нагрузками, а значит — сильнее нагреваться и требовать более надежных систем защиты внутри устройства. Рынок заполнили дешевые модели с завышенной емкостью, слабой защитой и непонятным происхождением компонентов. Из-за этого сегодня при выборе важнее смотреть не только на мощность, но и на качество сборки, наличие защитных систем и реальную ёмкость устройства. Именно поэтому в последние годы к пауэрбанкам начали относиться намного строже», — ответили НСН.
Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер объяснил НСН, как выбрать пауэрбанк, который не взорвется.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Корейская компания LG планирует уйти с рынка телевизоров
- Захарова: Армения уведомила о нежелательности наблюдателей из РФ на выборах
- Панайотов назвал Долину крестной мамой в творчестве
- «Руспродсоюз» призвал не волноваться из-за ограничений на ввоз овощей из Армении
- Режиссер нового сезона «Фишера» рассказала, как сама чуть не стала жертвой маньяка
- СМИ: Мошенник украл с карты Джонни Деппа $700 тысяч
- Лоза: Отмена Грушинского фестиваля станет ударом для поклонников авторской песни
- «Речь о чистом хайпе»: Бикбаев о резонансе «Гамлета» с Юрой Борисовым
- Вассерман объяснил бессмысленность переговоров с Европой
- Анита Цой стала народной артисткой Башкортостана