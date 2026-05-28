Сервисные центры объяснили, почему взрываются пауэрбанки

Совокупность факторов приводит к перегрузки устройств, заявили НСН в Pedant.ru.

Пользователи перегружают пауэрбанки, а зачастую они могут быть низкого качества, поэтому происходят перегревания и взрывы, рассказали НСН в компании по ремонту смартфонов Pedant. ru.

Пауэрбанки стали чаще взрываться у россиян из-за падения качества аккумуляторов. О таких история в Москве и Санкт-Петербурге за последнюю неделю сообщил Telegram-канал SHOT. В компании по ремонту смартфонов Pedant. ru назвали главную проблему зарядных устройств.

«Главная проблема пауэрбанков в 2026 году не в самой технологии, а в сочетании возросшей нагрузки, более высоких мощностей и качества устройств на рынке. Современные пользователи подключают к пауэрбанкам сразу несколько устройств: смартфоны, часы, наушники, планшеты и ноутбуки. При этом сами пауэрбанки стали мощнее, получили быструю зарядку и начали работать с более высокими нагрузками, а значит — сильнее нагреваться и требовать более надежных систем защиты внутри устройства. Рынок заполнили дешевые модели с завышенной емкостью, слабой защитой и непонятным происхождением компонентов. Из-за этого сегодня при выборе важнее смотреть не только на мощность, но и на качество сборки, наличие защитных систем и реальную ёмкость устройства. Именно поэтому в последние годы к пауэрбанкам начали относиться намного строже», — ответили НСН.

Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер объяснил НСН, как выбрать пауэрбанк, который не взорвется.

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
