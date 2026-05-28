Захарова: Армения уведомила о нежелательности наблюдателей из РФ на выборах

Армения неофициально уведомила о том, что не желает включения некоторых граждан России в списки наблюдателей на выборах в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что отношение России к Армении не изменилось

В ходе брифинга она уточнила, что речь идёт о трёх депутатах Госдумы и представителе избиркома Карачаево-Черкессии.

«Мы запросили у Еревана причины... Официального ответа, в том числе относительно мотивов данного решения, не получили», - заключила дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в выборах в Армении примут участие пророссийские силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваРоссиянеВыборыАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры