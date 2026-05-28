Захарова: Армения уведомила о нежелательности наблюдателей из РФ на выборах
Армения неофициально уведомила о том, что не желает включения некоторых граждан России в списки наблюдателей на выборах в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она уточнила, что речь идёт о трёх депутатах Госдумы и представителе избиркома Карачаево-Черкессии.
«Мы запросили у Еревана причины... Официального ответа, в том числе относительно мотивов данного решения, не получили», - заключила дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в выборах в Армении примут участие пророссийские силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
