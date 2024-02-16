Лолита заявила, что у налоговой никогда не было к ней претензий

Российская певица Лолита Милявская записала видео-обращение, в котором рассказала, что у Федеральной налоговой службы России никогда не было к ней претензий.

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«Моя пенсия составляет 23 856,55 копеек! Спасибо Москве за надбавку. Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные. Интересантам подтверждаю, что никогда по налогам претензий не было. Я щепетильна», - написала певица в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной налоговой службы РФ начали проверки в отношении предприятий, принадлежащих блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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