Лолита заявила, что у налоговой никогда не было к ней претензий

«Моя пенсия составляет 23 856,55 копеек! Спасибо Москве за надбавку. Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные. Интересантам подтверждаю, что никогда по налогам претензий не было. Я щепетильна», - написала певица в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной налоговой службы РФ начали проверки в отношении предприятий, принадлежащих блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой, отмечает RT.

