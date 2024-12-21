Мазут обнаружили на крымском побережье в районе Керчи
Выброс мазута в море и на берег произошел на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале, сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков.
Побережье уже начали очищать. Задействовано 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту.
Ранее в МЧС сообщили, что в Краснодарском крае необходимо очистить от мазутных загрязнений 54 километра береговой линии, из них в Анапе — 44 километра, в Темрюкском районе — 10 километров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru