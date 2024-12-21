ВС РФ освободили населенный пункт Островского в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Островского в ДНР, сообщили в Минобороны России.
За сутки российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов и места хранения ударных беспилотников.
Российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 89 беспилотников.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 19 украинских беспилотников самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru