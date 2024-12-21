ВС РФ освободили населенный пункт Островского в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Островского в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Пожары в Казани и взрывы в Сочи: ВСУ атаковали сразу несколько регионов РФ

За сутки российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов и места хранения ударных беспилотников.

Российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 89 беспилотников.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 19 украинских беспилотников самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияМинобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры