Пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса
Пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на очевидцев.
Около 200 человек более суток не могут улететь из Москвы. Многие купили билеты на другой рейс в Египет, но разбушевавшаяся толпа заблокировала выход на посадку и началась потасовка. Пришлось вызвать полицию и ГБР.
Самолет не вылетел из-за технической неисправности, пассажиров отправят в Египет вечером на резервном борту, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В начале декабря Росавиация сообщила, что пять рейсов российских авиакомпаний были задержаны из-за сбоя в системе регистрации пассажиров в Дубае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru