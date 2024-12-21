Пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса

Около 200 человек более суток не могут улететь из Москвы. Многие купили билеты на другой рейс в Египет, но разбушевавшаяся толпа заблокировала выход на посадку и началась потасовка. Пришлось вызвать полицию и ГБР.



Самолет не вылетел из-за технической неисправности, пассажиров отправят в Египет вечером на резервном борту, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В начале декабря Росавиация сообщила, что пять рейсов российских авиакомпаний были задержаны из-за сбоя в системе регистрации пассажиров в Дубае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

