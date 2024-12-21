В ночном клубе якутского Ленска вспыхнул пожар из-за петарды

В рестоклубе на улице Пролетарской в якутском городе Ленск вспыхнул пожар, сообщили в МЧС России по региону.

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Как уточнили в ведомстве, пожар начался ранним утром. На место выехали огнеборцы.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным причиной возгорания стала кем-то брошенная петарда. При пожаре были повреждены стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее склад с электрооборудованием загорелся в Ростове-на-Дону, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФПожарЯкутия

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