В ночном клубе якутского Ленска вспыхнул пожар из-за петарды
В рестоклубе на улице Пролетарской в якутском городе Ленск вспыхнул пожар, сообщили в МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, пожар начался ранним утром. На место выехали огнеборцы.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным причиной возгорания стала кем-то брошенная петарда. При пожаре были повреждены стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура. В результате инцидента никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru