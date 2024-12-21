МЧС: Еще 54 километра береговой линии нужно очистить от мазут на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что примерно месяц займет ликвидация нефтепродуктов, выброшенных на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в районе Керченского пролива.

В Росрыболовстве заявили Telegram-каналу Shot, что сейчас работают над расчётом вреда, причинённого водным биологическим ресурсам. Экологи предполагают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона.

От нефти очищены уже 26 км берега, это около половины всей загрязненной территории. Однако море выбрасывает новые партии мазута и местами уборку приходится проводить заново, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

