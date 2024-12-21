МЧС: Еще 54 километра береговой линии нужно очистить от мазут на Кубани
В Краснодарском крае необходимо очистить от мазутных загрязнений 54 километра береговой линии, из них в Анапе — 44 километра, в Темрюкском районе — 10 километров, сообщили в МЧС.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что примерно месяц займет ликвидация нефтепродуктов, выброшенных на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в районе Керченского пролива.
В Росрыболовстве заявили Telegram-каналу Shot, что сейчас работают над расчётом вреда, причинённого водным биологическим ресурсам. Экологи предполагают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона.
От нефти очищены уже 26 км берега, это около половины всей загрязненной территории. Однако море выбрасывает новые партии мазута и местами уборку приходится проводить заново, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru