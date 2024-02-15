Представитель РПЦ Кипшидзе поддержал желание Лолиты восстановить храм

«Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию. Но отметим: у всех людей возникают добрые намерения. Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Кипшидзе, обычно благотворители в таких случаях сначала жертвуют на восстановление денежные средства и только потом делают публичные заявления. Он уточнил, что подобные поступки не должны становится лишь частью медийного образа.

Ранее исполнительница записала видео-обращение, в котором заявила, что будет восстанавливать разрушенный храм в новом регионе России. Она также напомнила, что когда-то одной из первых дала концерты в Донецке и Луганске, передает «Радиоточка НСН».

