Из-за взрыва петард эвакуировали подмосковный ТЦ «Гелиос»

В результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, людей в торговый центр до сих пор не впускают.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина поджег салют в МФЦ, расположенном на четвертом этаже торгового центра. Взрыв фейерверка разбил несколько стекол, загорелся потолок, люди в панике выбежали из здания. Поджигателю удалось сбежать с мечта ЧП.

По предварительным данным, поджигатель действовал по указке украинских мошенников, сообщает Telegram-канал Shot.

Накануне в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве произошел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

