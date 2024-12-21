Из-за взрыва петард эвакуировали подмосковный ТЦ «Гелиос»
В подмосковном Королеве эвакуировали ТЦ «Гелиос» после подрыва петард злоумышленниками в помещении МФЦ, сообщили в администрации города.
В результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, людей в торговый центр до сих пор не впускают.
По данным Telegram-канала Baza, мужчина поджег салют в МФЦ, расположенном на четвертом этаже торгового центра. Взрыв фейерверка разбил несколько стекол, загорелся потолок, люди в панике выбежали из здания. Поджигателю удалось сбежать с мечта ЧП.
По предварительным данным, поджигатель действовал по указке украинских мошенников, сообщает Telegram-канал Shot.
Накануне в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве произошел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru