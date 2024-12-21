Число погибших при теракте в Магдебурге увеличилось до пяти

По данным Bild, совершивший теракт в Магдебурге мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Первый тест на запрещенные вещества показал положительный результат, сообщает источник издания.

Вечером 20 декабря водитель черного BMW наехал на посетителей рождественской ярмарки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Силовики задержали Талеба А., оказалось, что он выходец из Саудовской Аравии. В Германии мужчина находится с 2006 года, в 2016 — получил статус беженца. Как пишет Der Spiegel, задержаный признался, что разделяет взгляды идеологов теорий заговора, активистов правых партий. Мужчина говорил о насильной исламизации мира. Однако себя он причислил к сторонникам левых идеологий, а не правых.

Власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга оценили произошедшее как теракт. По последним данным, пострадали 68 человек, у 15 зафиксированы тяжелые травмы.

