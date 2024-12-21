Захарова вспомнила басню Крылова, говоря о дипломатических перестановках Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала дипломатические перестановки президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский произвел ряд крупных перестановок в дипломатическом корпусе, уволив послов Украины в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде. Украинский лидер также снял с должности постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу.
«Иван Андреевич Крылов про такое писал: «А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского не выдерживают нервы, поэтому он позволяет себе хамство в адрес руководства России и даже страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru