СК РФ: 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в Тюменской области

Среди пострадавших трехмесячный ребенок. Компания взрослых с ребятами находилась на мероприятии на базе отдыха недалеко от Тобольска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее одиннадцать пациентов кардиологического отделения получили отравление после ужина в городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

