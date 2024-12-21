СК РФ: 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в Тюменской области

В Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализированы 15 детей и двое взрослых, сообщили в региональном Следственном комитете.

В Кузбассе в лагере «Голубь» отравились шесть детей

Среди пострадавших трехмесячный ребенок. Компания взрослых с ребятами находилась на мероприятии на базе отдыха недалеко от Тобольска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее одиннадцать пациентов кардиологического отделения получили отравление после ужина в городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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