СК РФ: 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в Тюменской области
21 декабря 202415:40
В Тюменской области из-за отравления парами хлора в бассейне госпитализированы 15 детей и двое взрослых, сообщили в региональном Следственном комитете.
Среди пострадавших трехмесячный ребенок. Компания взрослых с ребятами находилась на мероприятии на базе отдыха недалеко от Тобольска.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее одиннадцать пациентов кардиологического отделения получили отравление после ужина в городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru