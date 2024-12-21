СМИ: В ТЦ «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба

Очевидцы сообщают, что всех посетителей эвакуировали из здания.

На место выехали оперативные службы. Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее шестнадцатилетний подросток несколько раз выстрелил в посетителя кафе в Туле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

