СМИ: В ТЦ «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба

В торговом центре «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба, передает Telegram-канал Baza.

СМИ: Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, есть раненный

Очевидцы сообщают, что всех посетителей эвакуировали из здания.

На место выехали оперативные службы. Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее шестнадцатилетний подросток несколько раз выстрелил в посетителя кафе в Туле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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