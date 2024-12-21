СМИ: В ТЦ «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба
21 декабря 202414:18
В торговом центре «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба, передает Telegram-канал Baza.
Очевидцы сообщают, что всех посетителей эвакуировали из здания.
На место выехали оперативные службы. Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее шестнадцатилетний подросток несколько раз выстрелил в посетителя кафе в Туле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru